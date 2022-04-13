Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak.

Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.