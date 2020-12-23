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Türkiye'de ve dünyada koronavirüs ile mücadele devam ederken vatandaşlar son dakika koronavirüs tablosunu araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel koronavirüs tablosunu açıklıyor. Sağlık Bakanı Koca 23 Aralık korona tablosunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.İşte son dakika corona virüs haberleri...

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Aralık koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Güncel verilere göre, son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ev içi bulaşmalara karşı tedbir" çağrısı yaptı.

Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü, buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını aktaran Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.

Bu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğini ve PCR testi yapıldığını kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

Koca ayrıca, RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirten Bakan Koca, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Türkiye'de huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki Kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdiği bildirildi.

Buna göre, DSÖ, Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden katıldığı canlı yayında, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı andan itibaren çok yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

Akar, "Operasyon bölgelerimizde, pilotlarımızda ve gemilerimizde herhangi bir şekilde Kovid vakası yok. Geldiğimiz noktada dünya orduları içinde ilk 2 ülkeden biri olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde öğretmenlerin canlı ders yapmamaya çabaladıklarını belirterek, "Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 649 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını "Covid-19 Pandemisi Döneminde Siber Suç Riskleri ve Güvenliğe Etkileri" ismiyle raporlaştırdı.

Rapora göre, salgın döneminde katılımcılardan yüzde 0,8'i bilgisayar korsanlığı, yüzde 1,8'i siber taciz ve zorbalık, yüzde 2,3'ü siber ekonomik suçlar ve yüzde 5,1'i zararlı yazılım bulaşması mağduriyeti yaşadığını bildirdi.

Raporda, salgın döneminde en fazla maruz kalınan siber suç türü olan zararlı yazılım bulaşmasının en önemli nedeni olarak vatandaşların bireysel siber güvenlik tedbirlerini uygulamadaki zafiyetleri gösterildi. Araştırmaya katılanlardan yüzde 7,1'inin salgın döneminde en az bir siber suçun mağduru olduğu tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 17 Kasım'da hayata geçirilen sıkı tedbirler sonrasında hasta ve vaka sayısında hızlı düşüş başladı. Yılbaşını da içeren sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların çekirdek aileleriyle geçirmesi, misafirlikten ve seyahatten kaçınması durumunda hastalık seyrine ilişkin çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar bir araya gelmezse vaka ve hasta sayısı azalır. Şu an gelinen süreçte alınan tedbirler ve önlemlerle hasta ve vaka sayısındaki hızlı düşüş kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında, hastalığı belirtisiz geçiren ve antikor gelişmiş olsa bile bunu bilmeyen kişilerin aşı yaptırmasında sakınca bulunmadığını, herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasının da gerekmediğini söyledi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 54 bin 156 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 156'ya vaka sayısının da 1 milyon 177 bin 4'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 914 bin 194 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 201 bin 567 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1196 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 464 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 48'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 972 oldu.

BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1367 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 504 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 359'a yükseldi.

SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 482 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 304 kişi iyileşti.

HONG KONG

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 354'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 133’e ulaştı, 7 bin 112 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

TAYLAND

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 762'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 95 kişi iyileşti.

AVUSTRALYA

Avustralya yönetimi, Sydney’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu.

Bu kapsamda Sydney’de, Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.