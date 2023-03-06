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2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!

İzmir'in Foça ilçesinde, 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten, kavga ettiği komşuları 32 yaşındaki Canali Y. ve 26 yaşındaki Salih Y. kardeşler tarafından, tüfekle bacağından, sopayla da başına vurularak öldürüldü

Giriş: 06.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!
2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!
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DHA

İzmir'de olay, dün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde meydana geldi.

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali (32) ve Salih Y. (26) kardeşler arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü.

BAŞINA SOPAYLA VURDU

Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cansız bedeni incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum´un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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