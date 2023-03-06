2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!

İzmir'de olay, dün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde meydana geldi.
Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali (32) ve Salih Y. (26) kardeşler arasında tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü.
BAŞINA SOPAYLA VURDU
Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cansız bedeni incelemenin ardından ailesine teslim edildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum´un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.