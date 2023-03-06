2 kardeş kavga ettiği uzman çavuşu öldürdü!

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali (32) ve Salih Y. (26) kardeşler arasında tartışma çıktı.

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum´un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu.