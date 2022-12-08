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1 ölü, 2 yaralı! Gece kulübünde kanlı kavga!

Bursa'da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Kayalı hayatını kaybederken Mehmet C. ve Zülküf A'nın sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenildi. Diğer yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

Giriş: 08.12.2022 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 1 ölü, 2 yaralı! Bursa'da gece kulübünde kanlı kavga! - Günün öne çıkan haberleri
1 ölü, 2 yaralı! Gece kulübünde kanlı kavga!
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DHA

Bursa'da olay, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇALIŞANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, çalışanlara doğru ateş etti.

3 ÇALIŞAN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, iş yeri çalışanı Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.'ya isabet etti. Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Kayalı hayatını kaybederken Mehmet C. ve Zülküf A'nın sağlık durumunun ciddiyetin koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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