Son dakika haberler...Gazi Mahallesi'nde iki gencin ölümüyle ilgili davada flaş gelişme!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polisler E.E., Z.S., D.B. ve K.A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un aileleri, avukatları ve sanıkların avukatı da hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 5-7 metrelik mesafeden ateş etmeye başladıkları, aracın durmaması üzerine araç 30 metre açılana kadar ateş etmeye devam ettikleri, atışın tamamı aracın üst bölgesine yapılmadığından ölüm sonucunu istemediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaada, 4 sanık polisin orantılı hareket sınırını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak aştıkları gerekçesiyle "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı görüşlerini sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.