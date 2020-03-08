Gece nöbetinden evine dönen Salın'ın kullandığı 38 ABF 724 plakalı otomobil, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Salın (46),ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

4. sınıf emniyet müdürü Salın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.