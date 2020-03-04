Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen ''Hatırla Hayal Et'' adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu.

Oktay yaptığı açıklamada, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadelerini kullandı.