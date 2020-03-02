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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, ekipler merkez ve Bandırma ilçesinde silahlı suç örgütü kurarak ihaleye fesat karıştırma, çek senet tahsilatı, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin 3 ay süren teknik takibin ardından yaptığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 4 milyon liralık çek ve senet, 295 bin lira para, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 56 mermi, 1 kelepçe ve 1 el telsizi ele geçirildi.