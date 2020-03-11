11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2015 yılında 15 bavulla Türkiye'ye gelen Chesterr Juall (60),İstanbul'un Fatih semtinde bir otelin en üst katında 2 oda tuttu. Juall, bir otel görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
BAVULLARINDA BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU
Zafer Samancı'nın özel haberine göre, otelde tuttuğu iki odada polisin yaptığı aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polisin yaptığı detaylı aramada Juall'e ait 15 bavulda rakamların, krokilerin ve İstanbul'un bazı noktaları ile ilgili alınan notların bulunduğu iki defter ele geçirildi.
"FBI PEŞİMDE, ORTADOĞU İÇİN ÖNEMLİYİM"
10 Ağustos 2015'te tutuklanan Chesterr Juall, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada kimlik bilgilerini vermedi ve "FBI peşimde, Ortadoğu için önemli bir adamım. sizinle işbirliği yapmam" dedi. Yargılama sonunda cinsel taciz suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Juall, 14 Temmuz 2016'da yurtdışı yasağı konularak tahliye edildi.
"TÜRKLER'E HAKARET ETTİ"
Chesterr Juall 4 yıl sonra Konya'da ortaya çıktı. Mevlana Türbesi yakınında bir otelde kalan Juall, otel çalışanları ve müşterileri tarafından Türkler'e yönelik hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle polise şikayet edildi.
BİLGİSAYAR MALZEMELERİNİ KIRARKEN YAKALANDI
Otele gelen polisler tarafından odasında bilgisayar malzemeleri kırarken yakalanan Juall polis tarafından gözaltına alındı. Juall'in odasında yanmış dijital malzemeler bulunduğu iddia edildi. İki aydır Konya'da olduğu ve sık sık otel değiştirdiği öne sürülen Chester Juall, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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