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Beyoğlu’nda 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü!

İstanbul Beyoğlu’nda korkunç bir cinayet işlendi. Bakkal dükkanında çalışan 17 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kafasından aldığı kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

09.03.2020 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
beyoğlu cinayet
İHA

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Halef E., kuzeni F.A. ile bakkal dükkanı önünde otururken, yanlarına T.K., isimli bir şahıs geldi.

 

İHA'nın haberine göre, T.K, iddiaya göre birden belindeki silahı çıkarıp Halef E.'nin boynuna ve göğsüne ateş etmeye başladı. Halef E., aldığı kurşunlar sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada saldırgan T.K., kuzenine müdahale etmeye çalışan F.A.’yı, da engellemeye çalıştı.

Daha sonra saldırgan daha sonra bir alt sokağa inerek beklemeye başladı. F.A., ise kanlar içinde kalan kuzeninin başında bekleyip, polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine ambulansa ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Halef E.'yi OK Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Halef E.'nin cenazesi ise Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Saldırganın gelip hiçbir şey konuşmadan silah sıktığını belirten görgü tanığı F.A., “Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Halef’e sıktı, sonra kaçtı. Önce boynuna, sonra karnına sıktı, kaçtı. Daha önce hiç görmedim. Direk geldi sıktı” dedi.

 

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