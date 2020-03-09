İHA

Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı’ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü.

İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.