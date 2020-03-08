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Kentte 4 gün önce iki husumetli aile arasında tartışma yaşandı. Aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan 20. ve 21. Dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi ve Raman Aşireti liderlerinden Ferit Özdemir ağır yaralandı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edilen Özdemir kurtarılamadı.

Özdemir’in cenazesi Batman merkez Demirbilek köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, sevdikleriyle cennette bir arada yaşasın. Çok uzun yıllardan beri dostluğumuzu devam ettirdiğimiz Ferit ağabeyi hakkın rahmetine uğurluyoruz. İyilik için koştu ve iyilik için hayatını kaybetti, buna şahidiz. Allah hepimizi iyilik yolunda olanlardan eylesin. Ailesini, çevresini, dostluğunu, insanlığını dışarıdan hiçbir zaman unutmadı. İnşallah kendisinden sonra gelecekler de çoluk çocuğu da, evlatları da, torunları da bu istikamet üzerinde olurlar” dedi.