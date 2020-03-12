Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşi, tatil için bulundukları Alanya'da, yolda yürürken, yanlarına 2 kişi yaklaştı.

8 Mart günü yaşanan olayda bu kişiler bıçak çekip, Ülker'in eşi ile arkadaşının çanta ve cep telefonlarını almaya çalıştı. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle 2 şüpheli kaçtı.

Yaşadığı saldırıyı Habertürk'e anlatan Ülker, "Eşim ve iki arkadaşımızla saat 17.00 sıralarında Alanya'nın işlek bölgelerinden birinde yürürken, bir şahıs bir anda eşim ve arkadaşının çanta ve cep telefonunu almaya çalıştı. Hemen müdahale ettim. Tabi o esnada bana da saldırmaya başladılar. İki kişiydiler. Arbede sırasında bozuk Türkçeleri olan ve yabancı uyruklu olduğunu düşündüğümüz bu kişilerden biri bıçağını çekiyor. Çevredekiler de fark edince hemen müdahale ettiler. Tabi bu sırada da kaçmaya başladılar. Hemen polisi aradım ama beklememe rağmen yarım saat boyunca herhangi bir ekip gelmedi. Müdahale ettiğim zaman ayrıca parmağımı da kırdım ve hemen hastaneye başvurdum. Ardından da ameliyata alındım" şeklinde konuştu.