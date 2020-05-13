İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bir beton firmasında çalışan Mevlüt Kanbak (45),çalıştığı sırada yük bandına sıkıştı.

AA'nın haberine göre, mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kanbak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kanbak'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.