Olayda, Emirhan Karabulut idaresindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye girdi.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 100 metre rampa aşağı inen otomobil, istinat duvarının kenarındaki bir evin çatısına düştü. Kazada, otomobildeki Emir Karabulut yaralandı.

Vatandaşlarca araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Emirhan Karabulut'un aracın freninin patladığını söylediği öğrenildi.