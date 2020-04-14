Zonguldak'ta birbirine 1 buçuk metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek. Kararı Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı duyurdu.

DHA'nın haberine göre Turanlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birbirine 1,5 metreden yakın yürüyen kişilere 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıkladı.

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