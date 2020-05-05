İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonette kaçak defne yaprağı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, operasyon düzenleyen ekipler, araçta yaptıkları incelemede 748 kilogram ağırlığındaki 49 çuval defne yaprağının ormandan izinsiz toplandığını tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü M.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan defne yaprakları ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.