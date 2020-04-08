DHA

Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti.

Ancak, gemideki 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen gemidekilere koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, negatif çıkan 87´si Türk 263 kişi ise Atina'daki bir otelde karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, Covit-19 testi pozitif çıktığı için gemide kalanlar ayrı kamaralara yerleştirilerken, yiyecek ihtiyaçları ise gemi dışından getirilerek karşılandı. Gemide karantinada tutulan Türk vatandaşları, cep telefonuyla video çekerek mesaj yolladı.

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Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, ancak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bizi merak etmeyin. Süreç çok güzel devam ediyor. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Gemide her şey gayet yolunda. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sıkıntımız yok huzurumuz yerinde kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.