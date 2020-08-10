İHA

Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. İskenderun - Malatya seferini yapan yük treni, Ahmet İnce'nin (37) kullandığı 27 AFE 356 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.