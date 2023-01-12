Yine aynı kaza! TIR emniyet şeridindeydi! Feci ölüm!

Bursa'da kaza, saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden M.V.Y. yönetimindeki otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği TIR'a arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
DHA'da yer alan habere göre TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü M.V.Y. ise sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polisler, başka kaza olmaması için yol güvenliği sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise M.V.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
Araç içinde sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TIR şoförü E.B., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.