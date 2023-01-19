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Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!

Ankara'da okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi 16 yaşındaki Rabia Şeyma Sarıtaş, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sarıtaş’a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör sebebiyle kanser teşhisi konulduğu, 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 2 sene önce kanseri tamamen atlattığı öğrenildi

Giriş: 19.01.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
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İHA

Ankara'da kaza, dün sabah saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çubuk istikametine giden A.Y. idaresindeki araç, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencesi Rabia Şeyma Sarıtaş’a çarptı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Sarıtaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araç sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.

İKİ YIL ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Sarıtaş’a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör sebebiyle kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 2 sene önce kanseri tamamen atlattığı belirtilen Sarıtaş’ın, sağlık problemleri nedeniyle 2 senedir okula gitmediği aktarıldı.

Sarıtaş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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