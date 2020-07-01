AA

Kentte, Arıca ve Yenice köyleri sınırındaki mera ve buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

AA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde yangın nedeniyle zarar oluştu.