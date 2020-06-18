Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda´nın Kermadek Adaları´nda Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 10 denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Yeni Zelandalı yetkililer, henüz Tsunami uyarısı yapmadı.