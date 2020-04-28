AA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurularak öldürülen köpeğin 4 yavrusunun görüntüsü yürekleri yaktı.

İlçede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğine silahla ateş açıldı. Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı. O anlar ise bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.