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Açıklamada, " Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık V.Ç. hakkında C.Ç.’ye yönelik basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve adli kontrol kararı verildiği" belirtilerek şunlar denildi:

"Sanık müdafinin temyizi üzerine ilgili kararın Yargıtay 14. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucunda kamuoyunda da yer aldığı gibi 'olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık G.'nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi, diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter, başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi' gerekçesi ile oy çokluğu ile bozuldu."

Yargıtay açıklamasında, "Tanık G.’nin 26.02.2013 tarihli duruşmada mahkemede verdiği '…o sırada müdür bey geldi, odasına doğru geçti, paltosunu bıraktı, bu arada personelle laflaştı, şakalaştı, bayan memur da işlemini bitirdi, ben şifremi aldım ve şubeden çıktığım sırada bir bayan içeri giriyordu, müdür bey de dışarı çıkıyordu, o arada aralarında bir şeyler konuştular, ben müdür beyin de bayanla şakalaştığını düşündüm, aralarında herhangi bir şekilde tartışma yada itiraz şeklinde konuşma da olmadı, gerçi tam olarak ne konuştuklarını da duymadım, ancak ortamda nahoş bir durum yoktu, daha sonra yanlarından geçip gittim…' şeklindeki beyanının gözetildiği kaydedildi.

Verilen kararla ilgili de, "Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter, başkaca delil bulunmadığı" ifadeleri kullanıldı.