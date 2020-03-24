24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi tedbir aldı. Acil ve tutuklu işler başta olmak üzere hizmetin sürekliliği için gerekli tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar işlerin yürütülmesi için Bolu Adalet Sarayı'nda her hafta 3 Cumhuriyet savcısının nöbetçi olmasına karar verildi.
NÖBETLEŞE ÇALIŞMA SİSTEMİ
Arzu Kaya'nın haberine göre, idari izinliler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışan Cumhuriyet savcılarının ve personelin görev mahallerinden ayrılmayarak hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda oldukları bildirilirken, soruşturma, ilamat ve infaz yazı işleri müdürleri ile idari işler müdürünün kendi aralarında birer haftalık nöbetler halinde görev yapmaları kararlaştırıldı.
İLK KEZ BU ÖNLEMLER ALINDI
İdari işler müdürlüğünce adliyenin temizlik başta olmak üzere diğer hizmetleri ve teknik işleri için yeteri kadar personel bulundurarak nöbet çizelgesi oluşturulması belirlenirken, bir dizi tedbir daha alındı.
Türkiye'deki adliyeler içinde ilk kez bazı önlemleri de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı aldı. O önlemler içinde en dikkat çekenlerden biri, nöbetçi Cumhuriyet savcıları ve personelin kıyafetleri ile evlerine dönecekleri gözetilerek koronavirüs önlemleri kapsamında, yıkanması kolay serbest kıyafetlerle nöbetlerine devam edebilmelerinin önünün açılması. Bir diğeri ise eşi ya da temas ettiği aile bireylerinden birisi sağlık çalışanı olan Cumhuriyet savcısı ya da personele sağlık çalışanına destek olmak ve hastalığın bulaşıcılığını önlemek amacıyla öncelikle idari izin verilmesi kararı alındı.
Bu önlemler Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman imzasıyla Bolu Cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürü ve tüm personele tebliğ edildi.
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