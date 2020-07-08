DHA

Kentteki bir evde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Fatma Yaren ve kardeşi Ahmet Aldak (2),oturma odasında, alevlerin arasında kalırken, anneleri panikle yardım istemek için dışarı koştu.

DHA'nın haberine göre, komşuların çabası ile evden çıkarılan 2 kardeş ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan 2 kardeşten durumu ağır olan Fatma Yaren Aldak, ambulans helikopter ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavisi devam eden Aldak, doktorların tüm çabasına rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.