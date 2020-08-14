Olayda İDO iskelesi önüne gelen bir kadın, avaz avaz bağırmaya başlayarak, elindeki valizde bomba olduğunu söyledi. Vatandaşlar korkarak kaçıştı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede iskeleye polis ekipleri ve itfaiye geldi. Ekipler, “Savcı gelince konuşacağım” diyen kadını ikna etmeye çalışıyor. Bavuldan beyaz tozlar aktığı öğrenilirken, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.