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Yakutistanlı astrolog Galina'yı boğdu! İran'a kaçtı!

İstanbul'da, 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar olduğunu tespit eden polis, Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Evinden değerli eşyaların da çalındığını belirleyen polis, şüpheli olarak Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı 29 yaşındaki Armin Asgari'yi yakalamak için harekete geçti. Galina Trofimova'yı boğarak öldüren Armin Asgari'nin, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferle İran'a kaçtığı tespit edildi. Savcılık tarafından Garmin Asgari'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi

Giriş: 27.12.2022 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, sevgili kurbanı oldu! - Güncel haberler
Yakutistanlı astrolog Galina'yı boğdu! İran'a kaçtı!
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DHA

İstanbul Kağıthane'deki Ortabayır Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan (40) haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTIRDI

DHA'da yer alan habere göre kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

BOĞAZINDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina Trafımova´nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti.

DEĞERLİ EŞYALARININ ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

İRANLI ARKADAŞI ARANIYOR

Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Galina Trofimova'nan, Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari (29) ile birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.

SEVGİLİSİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu Armin Asgari'nin gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Galina Trofimova'yı boğarak öldürdükten sonra, sabah çocuklarını kaldırıp "Kahvaltıya gidiyoruz." diyerek evden çıkarttığı, ardından Şişli'de bir otel odasına bırakarak, "Ben annenizle geri geleceğim" diyerek ayrıldığı belirlendi.

İSTANBUL HAVALİMANINA GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul içinde dolaştığı ardından İstanbul Havalimanına gittiği belirlendi.

İRAN'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Cinayet olayından henüz kimsenin haberi olmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı kontrol noktalarından kolaylıkla geçen şüphelinin, saat 17.00 sıralarında tarifeli seferle uçağa binerek İran'a gittiği tespit edildi.

SAVCILIK İADE İÇİN İŞLEM BAŞLATTI

Savcılık tarafından Garmin Asgari'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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