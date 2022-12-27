Yakutistanlı astrolog evinde ölü bulundu!

GalinaTrofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, GalinaTrafımova´nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti.

DEĞERLİ EŞYALARININ ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

İRANLI ARKADAŞI ARANIYOR

Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

"2 ÇOCUĞU OTELE YERLEŞTİRİP KAÇMIŞ"

Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış" dedi.