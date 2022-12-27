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Yakutistanlı astrolog evinde ölü bulundu!

İstanbul'da, 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar olduğunu tespit eden polis, Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Evinden değerli eşyaların da çalındığını belirleyen polis, şüpheli olarak Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 27.12.2022 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova evinde ölü bulundu! - Güncel haberler
Yakutistanlı astrolog evinde ölü bulundu!
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DHA

İstanbul Kağıthane'deki Ortabayır Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTIRDI

DHA'da yer alan habere göre kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

BOĞAZINDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

GalinaTrofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, GalinaTrafımova´nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti.

DEĞERLİ EŞYALARININ ÇALINDIĞI BELİRLENDİ

2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

İRANLI ARKADAŞI ARANIYOR

Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

"2 ÇOCUĞU OTELE YERLEŞTİRİP KAÇMIŞ"

Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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