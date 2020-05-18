Edinilen bilgilere göre yaşanan seri gasp olayı, kendine “polis” süsü veren Pakistan uyruklu bir kişi tarafından gasp edilen Pakistan uyruklu 2 kişinin polise giderek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, ihbar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pakistan uyruklu Muhammed A. (18) ve Muhammed N. (22) isimli iki kişinin 12 Mayıs Salı günü Yüzyıl Mahallesi’nde kendini “polis” olarak tanıtan bir kişi tarafından cep telefonu ve 500 lira paralarının alındığını söylemeleri üzerine harekete geçti.
İHA'nın haberine göre, suç duyurusu üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis, gaspçının kaçış istikametinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak izledi. Gaspçının Esenler, Oruç Reis Mahallesinde bulunan bir eve girdiğini tespit eden emniyet ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen eve operasyon düzenledi.
EVDE BAŞKA BİR DEHŞET ORTAYA ÇIKTI
Eve yapılan baskında yabancı uyruklu kabalık bir grubun bulunduğu ortaya çıktı. Evdeki kişilerle yapılan görüşmede, kendilerini “polis” olarak tanıtan söz konusu gaspçının, içeri zorla girerek Pakistan uyruklu 14 kişiyi daha ellerinden ve ayaklarından bağlayarak cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği ortaya çıktı.
ESNAF VE VATANDAŞLAR, GASPÇININ GİRDİĞİ TERK EDİLMİŞ BİNAYI GÖSTERDİ
Çalışmalarının boyutunu genişleten emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından gaspçıların Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi istikametine doğru koşarak kaçtıklarını belirledi. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlardan alınan bilgiler ve gösterilen kamera görüntüleri doğrultusunda zanlıların aynı ilçedeki Turgut Reis Mahallesinde bulunan bir metruk binaya girdikleri saptandı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon kararı alan polis, önceki gün söz konusu metruk binaya gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda biri Afganistan, 5’i Pakistan uyruklu olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GASPÇILAR, MAĞDUR KİŞİLERLE YÜZLEŞTİRİLDİ
Operasyonu tamamlayan polis, gasp edilen mağdurları söz konusu gaspçılarla yüzleştirdi. Müşteki mağdurlar, kendilerini gasp eden asıl kişinin Pakistan uyruklu Bilal K. (18) isimli şahıs olduğunu ifade etti.
Terk edilmiş binada yakalanan yabancı uyruklu diğer 5 kişi, kendilerini Bilal K.’nin “ucuz telefon var” diyerek eve davet ettiğini ve 900 TL karşılığında 4 telefon aldıklarını itiraf etti.
Operasyonda yakalanan gaspçının barındığı metruk binada polis gömleği, kamuflaj pantolon, sahte polis kimlikleri ve çok sayıda cüzdan ile mont ele geçirildi. Gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlı Bilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçı Bilal K. ile aynı evde yakalanan diğer 5 şahıs hakkında ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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