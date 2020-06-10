Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilogram C4 plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek ele geçirildi.