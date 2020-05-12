Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Sofubaba 2. Sokak üzerinde bulunan bir evde ihbar üzerine arama yapıldı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, aramada 17 çuval içerisinde toplam 740 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kudret narı tozu ele geçirildi. Ele geçirilen kudret narı tozunun yaklaşık piyasa değerinin 600 bin TL olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili ikamet sahibi E.E. ve Ş.Ş. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.