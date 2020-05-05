AA

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortanca Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, Muhtar Mehmet Nuri Yönten görevi ihmalden İpekyolu Kaymakamlığınca görevden alınmıştır. Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmıştır."

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