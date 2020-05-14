Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde işletmiş oldukları kafeterya müşterilerine çeşitli iletişim kanallarından irtibat kurarak pazarlayan şebekeyi çökertti. Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Habetürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde kafeterya işleten V.Y. liderliğindeki çetenin, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri karonavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafeterya müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladıkları bilgisini ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan V.Y.'nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekânlar ve araçlar tespit edildi.

HER SEVKİYAT İÇİN AYRI ARAÇ KULLANMIŞLAR

Jandarma ekipleri V.Y. liderliğindeki çete üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçları yakın takibe aldı. Uyuşturucu maddenin zula tabir edilen yerden yine farklı bir araç ile taşındığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

36 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince şüphelilerin kullandığı araç bagajındaki valizde ve zula olarak kullandığı evde yaptıkları detaylı aramalarda, 29 kilogram skunk maddesi, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirilirken, V.Y. ile birlikte 8 örgüt üyesi kıskıvrak yakaladı. 8 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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