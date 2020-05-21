Uşak'ta korkutan orman yangını

AA

Kentte Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve bir itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

AA'nın haberine göre, çalışmalara çevredeki köy sakinleri de destek veriyor. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.