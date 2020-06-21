Sivaslı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün 06.00 itibarıyla karantinaya alınan Cinoğlu köyüne giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol edildiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre, karantinaya uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası verileceği, karantinanın süresinin hastalığın seyrine göre belirleneceği belirtildi.

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