AA

Olayda, Suzunören köyünde arpa ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ile tarladaki çok sayıda paketlenmiş saman ve bir saman paketleme makinesi zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.