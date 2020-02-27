27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
45 yıl önce Ahmet Kaşıbeyaz tarafından kurulan Kaşıbeyaz Restoran, 2018 eylül ayında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek girdiği konkordato sürecinden çıktı.
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'ndan yapılan açıklamada, konkordato sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek "Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı." ifadeleri kullanıldı.
Müşterilerin, tedarikçilerin ve franchise müşterilerin haklarını koruma yolunda konkordato sürecini yönettiklerini vurgulayan şirketin açıklamasında "Konkordato süreci, daha sağlam ve kararlı adımlarla markayı ileriye taşımaya yardımcı oldu." denildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra ‘Kaşıbeyaz Baklava’ olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu girişimlerimizi de sizlerle paylaşacağız” dedi.
İlk et restoranını 1974 yılında Aksaray’da açan, 1987’den bu yana Florya’da hizmet vermeyi sürdüren Kaşıbeyaz Lezzet Grubu’nun bünyesinde Kaşıbeyaz Florya, Kaşıbeyaz Akvaryum, Watergarden Kaşıbeyaz Ataşehir, Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus, Kaşıbeyaz Vadistanbul, Gala Kaşıbeyaz, AOÇ Kaşıbeyaz Ankara bulunuyor.
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