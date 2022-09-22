Uludağ ve Erciyes'e yılın ilk karı yağdı!

DHA'da yer alan habere göre Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

SICAKLIK EKSİ 6'YA DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ´da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.

ERCİYES'E DE İLK KAR DÜŞTÜ

3 bin 917 metre zirve yüksekliği bulunan Erciyes Dağı'nın, 3 bin metresine kadar kar yağdı.