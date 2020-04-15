15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayımladığı görüntüde, Çernobil bölgesindeki ormanda 4 Nisan’da başlayan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçen günlerde 6 adet yangın çıkış noktasının söndürüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Çernobil Nükleer Santrali, radyasyon atık deposu ve diğer kritik objeler için herhangi bir tehdit yok." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre; halktan paniğe kapılmamaları çağrısında bulunan Zelenskiy, "26 Nisan 1986 tarihinde verilen dersi hatırlıyoruz. Kimse gerçeği sizlerden gizlemeyecek. Gerçek şu ki, oradaki durum kontrol altındadır. Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, yangına sebep olan şahısların polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerdeki kuru ot ve çalılıklarda yüzeysel olarak dumanların yükselmeye devam ettiğini belirtti.
Geraşçenko, yangın söndürme çalışmalarına ülkenin 15 bölgesinden itfaiye ekiplerinin dahil edildiğini aktardı.
ÇERNOBİL FACİASI
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!