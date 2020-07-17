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Alacak verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga sırasında silahını çektiği iddia edilen Hasan B.’nin silahından çıkan kurşunlar 3 kişiye isabet etti. Yaralılar Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

İKİ SAATİ AŞKIN SÜREDİR POLİSE DİRENİYOR

Enis Yıldırım'ın haberine göre, üç kişiyi vuran Hasan B. bir çıkmaz sokağa girerek, polise teslim olmamak için polise direnmeye başladı. Olay yerine ulaşan müzakereci polisler saldırganı ikna etmeye çalışıyor.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper olay yerine gelerek ikna çalışmalarına katıldı. İki saati aşkın süre polise direnen Hasan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor. Bu arada olay yerine özel hareket şube müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.