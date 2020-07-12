AA

İlçede Fatih Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, havadan helikopterlerin de desteğiyle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü