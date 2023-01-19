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Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta komşunu göğsünden vuran katil zanlısı yaşamını yiitirdi - Güncel haberler

Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!

Tokat'ta, tartıştığı komşusu 58 yaşındaki Nuri T.'nin tabancayla göğsünden vurduğu 29 yaşındaki Özkan Ergin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 19.01.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat'ta komşunu göğsünden vuran katil zanlısı yaşamını yiitirdi - Güncel haberler
DHA

Tokat'ta bugün saat 12.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Salur köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Nuri T. (58) ile komşusu Özkan Ergin (29) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCASIYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nuri T., evinden aldığı tabancayla Ergin'e ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsünden vurulup, ağır yaralanan Özkan Ergin, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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