Türkmen iş insanı vahşetinde flaş gelişme!

Türkmen iş insanı cinayetinde firari sanık 12 yıl sonra yakalandı!
Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov cinayetinde firari sanık olarak 12 yıldır aranan 42 yaşındaki Ümit D., Maltepe'de polis denetiminde yakalandı. Ümit D., kimlik sorgulamasında hakkında 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydı ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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