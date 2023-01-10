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Türkmen iş insanı cinayetinde firari sanık 12 yıl sonra yakalandı!

Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov cinayetinde firari sanık olarak 12 yıldır aranan 42 yaşındaki Ümit D., Maltepe'de polis denetiminde yakalandı. Ümit D., kimlik sorgulamasında hakkında 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydı ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Giriş: 10.01.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Türkmen işadamı cinayetinde firari sanık 12 yıl sonra yakalandı!
Türkmen iş insanı vahşetinde flaş gelişme!
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DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 12 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov'un cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuştu.

ROZETTEN KİMLİĞİ SAPTANMIŞTI

On iki yıl &ouml;nce &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Chary Gaıpov.
On iki yıl önce öldürülen Chary Gaıpov.

DHA'da yer alan habere göre Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedinin Gaıpov'a ait olduğu, ceket yakasındaki rozetten belirlenmişti.

TANINMAYACAK HALDE BULUNMUŞTU

Rozeti araştıran polis, köpekler tarafından parçalandığı için tanınmaz durumda olan cesedin, 57 yaşındaki Gaıpov'a ait olduğunu tespit etmişti.

ZANLI, POLİS UYGULAMASINDA DURDURULDU

Cinayet davasının firari sanığı Ümit D.(42), Maltepe Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal katılımı üzerinde yapılan polis uygulaması sırasında durduruldu.

25 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik sorgulamasında Gaıpov cinayeti dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı.

Ümit D., 8 Ocak Pazar günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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