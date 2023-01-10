Türkmen iş insanı vahşetinde flaş gelişme!

DHA'da yer alan habere göre Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedinin Gaıpov'a ait olduğu, ceket yakasındaki rozetten belirlenmişti.

On iki yıl önce öldürülen Chary Gaıpov.

Rozeti araştıran polis, köpekler tarafından parçalandığı için tanınmaz durumda olan cesedin, 57 yaşındaki Gaıpov'a ait olduğunu tespit etmişti.

Kimlik sorgulamasında Gaıpov cinayeti dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı.