Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye'de ilk vaka ise 11 Mart'ta tespit edildi. 17 Mart'ta ise Türkiye'de ilk ölüm kayıtlara geçti. İlk vakanın üzerinden geçen 25 günde de koronavirüs saptanan kişi sayısı 501'e ve virüs bulaşan kişi sayısı da 23 bin 934'e ulaştı.

25 GÜNDE 12 KRİTİK ADIM

Tüm bu süreçte ise salgının önüne geçebilmek için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda üst üste önlemler alındı. İşte geçtiğimiz 25 günde gün be gün alınan hayati tedbirler;

TÜM SINIR KAPILARI KAPATILDI

11 Mart tarihinde tablonun ağırlaştığı İran ile sınırların geçici kapatılması kararı alındı. Sonraki günlerde ise başta Avrupa olmak üzere tüm sınır kapılarının kapatılmasına karar verildi.

KAMUDA DÖNÜŞÜMLÜ İZNE GEÇİLDİ

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanların kolaylıkla izne ayrılabileceği, yurt dışından gelenlerin de 14 gün idari izinli sayılmaları kararı çıktı. Ayrıca kamuda dönüşümlü çalışma genelgesi yayınlandı.



CEZAEVLERİ İÇİN İLK ADIM

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular için de adım atıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek. 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması sağlanacak. Ceza infaz kurumları arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelendi" dedi. Öte yandan İnfaz Teklifi de Meclis gündemine geldi.

UÇUŞLARIN TAMAMINA YAKINI DURDU

Türkiye'den ilk olarak 9 Avrupa ülkesine ardından da 46 ülkeye uçuşlar durduruldu. İç hatlarda da uçuşlar sınırlandırıldı. Son olarak Türk Hava Yolları (THY),iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan sınırlı sayıdaki seferleri geçici olarak iptal etti.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ, LİGLER ERTELENDİ

Okullar 16 Mart Pazartesi'den itibaren tatil edildi. Uzaktan eğitim modeline de geçildi. Üniversiteler de aynı şekilde tatil ilan edildi. Futbol ile birlikte basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.

CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLDİ

Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi. Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınması tavsiye edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde de, her hafta Türkiye'nin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla temsilen Cuma namazı kılınacağını açıkladı.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL EDİLDİ

Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de 16 Mart itibariyle bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi.

TÜM ETKİNLİKLER DURDURULDU

Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırılması getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" denildi.

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30 BÜYÜKŞEHİRE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun olduğu Zonguldak'a giriş çıkışın zorunlu haller dışında kapatıldığını açıkladı.

20 YAŞ VE ALTINA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Daha önce 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma yasağına ek olarak, 20 yaş ve altı için de benzer şekilde yasak getirildi.

MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.