Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Güneş Adası sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen Afganistan uyruklu 35 kişinin yerleri tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Cunda Adası'na getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.