Olayda, Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

AA'nın haberine göre, yardım bekleyen 40 sığınmacı, kıyıya getirildi. Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.