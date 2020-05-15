AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik botunun, Doğanbey Burnu açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 16'sı Afganistan, 4'ü Orta Afrika, 3'ü Suriye, 2'si Filistin, 1'i Irak, 1'i İran ve 1'i de Kamerun uyruklu olmak üzere 28 sığınmacı kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.