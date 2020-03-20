DHA

İstanbul'da Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenyurt meydanlarında bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma

kapatıldı.

Zabıta ekipleri banklarda oturan vatandaşları tek tek uyararak banklardan kaldırdı, şerit ve bariyerle kapatılan banklar ile meydanda temizlik ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs önlemleri ilçe meydanında bulunan banklarda oturan vatandaşları 'sosyal mesafe' konusunda uyardı. Vatandaşlar, koronavirüs ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlar banklardan kaldırılırken, temizlik ekipleri de meydan ve banklarda temizlik çalışması yaptı. Meydan, banklar ve

meydanda bulunan cami çevresinde dezenfekte ve yıkama işlemi yapıldı. Banklar bariyer ve şerit çekilerek geçici olarak kullanıma kapatıldı. Banklara oturulması engellendi. Zabıta ekiplerinin meydanda toplanma ve buluşmaların önüne geçmek için gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdi. Sultanbeyli'de meydanlarda banklarda oturanlar uyarıldı, bankların etrafı şeritle kapatıldı.

'AMCALARIMIZ VE TEYZELERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medyada, "Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşaAllah." mesajını paylaştı.

EDİRNE'DE DE YAŞLILAR UYARILDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen yaşlıların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, yerinden kaldırıldı. Banklardan kaldırılan yaşlıların bu kez de park duvarlarına oturdukları görüldü.

'İŞİN FARKINA, CİDDİYETİNE VARALIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önlem olarak parklardaki bankları kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Evde kal, diyoruz. Ciddi bir şekilde önlemler almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek. Tedbir almazsak sonuçlar ağar olabilir. Eve girince herkes üstünü başını balkona çıkarsın. Herkes havalandırma odası olarak balkonunu değerlendirsin. Eşyalarını balkona koysun, elini, yüzünü yıkasın, sonra

evinin diğer işlerine başlasın" dedi.

'PAZARYERİNDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Şehirdeki halk pazarının yarın kontrollü şekilde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Esnafımız da kendi önemlerini alacak. Tek dileğimiz vatandaşın pazaryerinde sosyal mesafeyi koruması. Pazaryerine çıkacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe bırakarak alışveriş yapmasını istiyoruz. Kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Mecburen pazaryerini açıyoruz. Pazarcımız kendi önlemini alacak. Eldivenini, maskesini takacak. Tezgahlar arası mesafeyi de koruyacak. Yarın pazar kurulunca hep beraber tabloyu göreceğiz. Pazaryerinde tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÇOK DUYARSIZ'

Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle çarşıya maske ve eldiven takarak çıkan Hüsniye Ergin (55) ise şunları söyledi: "Koronavirüs rüyalarıma giriyor. Ama ölümden hiç korkmuyorum. Ama gençlik gidiyor. Bizim yaştakiler gitsin. Ama gençlere bir şey olmasın. Bizim halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?"

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Polis ekipleri, cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

GEBZE'DE DE BENZER ÇALIŞMA

İHA'nın haberine göre, Gebze Belediyesi ekipleri de, kent genelinde korona virüsüne karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, bir yandan cami, park, huzur evi ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ederken bir

yandan da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan ve vatandaşların birbirine yakın bir şekilde oturdukları bankları kaldırdı. Özellikle yaşlı vatandaşların meydanda bulunan banklarda bir arada bulunmalarını engellemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların özellikle son dönemde daha sık kullandıkları ticari

taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı. Cadde ve sokaklarda virüse karşı yıkama çalışmaları yürüten ekipler, çalışmalarda dezenfekte özelliği olan solüsyonlar kullanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tüm önlemleri almaya gayret ediyoruz. Fakat burada en büyük görev vatandaşa düşüyor. En iyi korunma yöntemi evinde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak. Vatandaşlarımızdan özelliklede yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan evlerinde çıkmamalarını rica ediyoruz. Allah’ın izniyle bu millet bu hastalığı en kısa sürede atlatacaktır. Biz Gebze Belediyesi olarak vatandaşların zorunlu olarak gitmek zorunda kaldıkları alanları dezenfekte etmeye ve önlemler almaya devam edeceğiz. Gebze lütfen evinde kal” dedi.